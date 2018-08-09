Ученые раскрыли главную загадку самой большой горы Солнечной системы

Марс, как Земля являются планетами одного типа – из камня и металла. У них есть и гора с одинаковым названием – Олимп. Однако в отличие от земного Олимпа, марсианский является вулканом, и боги на нем никогда не жили.

Эксперты подчеркивают, что Марс буквально усеян вулканами, и Олимп Монс всего один из них. Благодаря вулканической активности Красная планета и появилась. Однако до недавних пор специалисты недоумевали: почему вот уже полмиллиарда лет ни один из вулканов не проявляет активность. При этом ученые уверены, что раньше все они были действующими.

Поразмыслив над этим феноменом, эксперты возложил вину на гравитацию. Марс примерно в десять раз меньше, чем Земля. При этом, человек, который на Голубой планете весит 100 килограммов, на Марсе внезапно «похудеет» до 38 кило. Главной составляющей любого вулкана, а поскольку Марс планета земного типа, то и марсианского, является магма – сложная смесь жидкостей, твердых элементов и газов. Извержения зависят от плавучести магмы. На Марсе, в отличие от Земли, плавучесть низкая. И это значит, что марсианской магме намного сложнее добраться на поверхность Красной планеты, чем ее земной товарке, которая в силу высокой плавучести подходит к поверхности почти без усилий. Кроме того, на Марсе магматические камеры – «топливо» для извержений – находятся намного глубже, чем на Земле. Им требуется больше времени, чтобы вытолкнуть магму в жерло вулкана.

Обсудив это в своем научном кругу, эксперты раскрыли главную загадку самой большой горы Солнечной системы. Они допустили, что Олимп Монс такая большая из-за того, что вулкан извергался «редко, но метко». За единовременное извержение было выброшено большое количество магмы, из которой и состоит эта гора.

Дарья Светозарова