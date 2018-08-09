Ген-призрак делает морских млекопитающих уязвимыми к пестицидам

Дельфины, ламантины и другие обитатели океанов не способны разрушать органофосфаты из-за мутаций материального носителя наследственности.

Ген-призрак делает морских млекопитающих уязвимыми к химическим веществам, которыми обрабатываются сельскохозяйственные угодья. Организм дельфинов и ламантинов не справляется с пестицидами. Виновником этому является ген PON1. Он провоцирует возникновение белка, взаимодействующего с жирными кислотами в пище. Данный фермент разрушает токсины, поступающие в организм вместе с едой. Генетик из Университета Питтсурга Винн Майер говорит, что химикаты стекают с сельскохозяйственных полей, заражают прибрежные районы и наносят значительный ущерб природе.

Мутация гена делает морских млекопитающих беспомощными перед органофосфатами. Эндрю Уайтхед – токсиколог из Калифорнийского университета рекомендует не делать поспешных выводов. У животных с измененными генами могут иметься другие защитные механизмы от пестицидов. Исследователи в США планируют брать анализы крови у дельфинов и ламантинов в прибрежных районах страны, наполненных сельскохозяйственными сточными водами. Это поможет ученым узнать, подвергаются ли воздействию пестицидами морские животные.

Домбровский Сергей