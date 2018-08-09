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| | Соцопрос: Женщины занимаются сексом реже, чем думают мужчины

Соцопрос: Женщины занимаются сексом реже, чем думают мужчины

Сегодня, 20:21

Опрошенные считали, что дамы имели более 20 сексуальных контактов в месяц.

 Соцопрос в Британии и США показал, что женщины в среднем занимаются сексом реже, чем думают мужчины. В ходе опроса представители сильного пола предположили, что дамы имеют 23 половых контактов ежемесячно, в то время как на самом деле женщины вступают в половую близость каждый месяц около 5-6 раз. Кроме того, опрошенные мужчины считают, что женщина до 45-54 успела переспать с 27 партнерами, но самом деле их количество находится на уровне 12. При этом и мужчины, и женщины догадались, что мужчина среднего возраста за жизнь успел переспать с 19-20 партнёрами.

В целом, как мужчины, так представительницы прекрасного пола преувеличивали чужую сексуальную активность. Дамы были уверены, что другие представительницы их пола имеют около 12 сексуальных контактов в месяц. Мужчины считали, что другие парни занимаются сексом от 13 до 15 раз ежемесячно, в то время как на самом деле это число в среднем колеблется от 4 до 5 раз.


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