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| | На японском модуле МКС произошла течь

На японском модуле МКС произошла течь

Сегодня, 19:56

Экипаж Международной космической станции продолжает искать место, через которое в японский модуль попадает жидкость.

 

NASA на официальном сайте обнародовало ежедневный отчет о полете на МКС. В сообщении аэрокосмического агентства отмечается, что на японском модуле Международной космической станции произошла течь, через которую протекает жидкость. В соответствии с опубликованным отчетом, утечка жидкости составляет до 20 миллилитров в сутки. Команда американского сегмента МКС продолжает искать течь. Экипаж уже проверил клапан термостата и закрыли стойки с научной аппаратурой от возможного попадания влаги, но обнаружить место утечки им так и не удалось. Предполагается, что течь произошла из-за неисправности системы терморегуляции на японском модуле.

Следует отметить, что 15 августа в открытый космос выйдут российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. В преддверие этого события выступил замглавы РКК «Энергия» Сергей Киричеев. Он рассказал, что у всех экипажей МКС есть мастерская со всем необходимым оборудованием для доработки деталей с Земли.


Виктория Озерова
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