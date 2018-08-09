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| | Ученые: Царство животных появилось намного раньше, чем считалось

Ученые: Царство животных появилось намного раньше, чем считалось

Сегодня, 19:24

Недавние исследования установили, что первые представители животного мира возникли задолго до кембрийского взрыва, произошедшего 541 миллион лет назад. Это может заставить специалистов пересмотреть весь процесс эволюции видов на Земле.

 

Ученые Кембриджского университета и Токайского технологического института недавно детально изучили окаменелости морского существа под названием Stromatoveris psygmoglena, непохожего ни на один из известных науке видов. Первыми останки этого существа обнаружили и описали археологи Северо-Западного университета Китая в 2006 году. Stromatoveris psygmoglena были найдены в провинции Чэнцзян, где они хорошо сохранились. Сотрудники Кембриджского университета провели сравнение данного вида с представителями эдикарской биоты, населявшей Землю с 635 до 541 миллиона лет назад. Именно после окончания данного периода произошел так называемый кембрийский взрыв, «породивший» разнообразие видов на планете, приближенное к современной фауне. Используя метод компьютерного анализа, ученые установили, что Stromatoveris psygmoglena имеет много общего с простейшими существами и водорослями эдиакарской биоты. Это свидетельствует о том, что царство животных появилось намного раньше, чем считалось.

Открытие ученых может иметь серьезные последствия, так как оно заставляет пересмотреть весь процесс эволюции видов. Ученые утверждают, что это также может сказаться на экологии и возможного исчезновения лепетаноидов.


Виктория Озерова
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