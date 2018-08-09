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| | Уничтожившее Атлантиду извержение вулкана произошло на столетие раньше, чем думали ученые

Уничтожившее Атлантиду извержение вулкана произошло на столетие раньше, чем думали ученые

Сегодня, 18:48

Во время исследования на острове Тира в Эгейском море ученые обнаружили оливковую ветвь возрастом 3500 лет. Она приоткрыла завесу тайны, связанную с мифической Атлантидой.

 

Специалисты применили радиоуглеродный анализ к древней оливковой ветви, дабы добраться до истины. Ранее считалось, что Минойское извержение вулкана произошло 1500 лет назад. Это природное явление спровоцировало страшные катаклизмы: возникли разрушительные цунами, погибли множество людей, пришла в упадок целая цивилизация. Волны высотой 100 метров накрыли берега острова Крит. Минойское извержение уничтожило дома и дворцы. После нового исследования выяснилось, что это землетрясение произошло на столетие раньше, чем думали ученые – в период между 1627 и 1600 годами до нашей эры.

Время происшествия определяли по кольцам на древних оливковых ветвях, найденных на вулкане Санторин. После радиоуглеродного анализа специалисты доказали ошибочность прошлых теорий. Кольца на ветвях оливы образуются не каждый год, как в основном у деревьев, а реже. Это и ввело экспертов в заблуждение. Существует предположение, что Минойское извержение вулкана уничтожило знаменитый остров-государство Атлантиду. Он якобы ушел под воду со всеми строениями и людьми. Информация о новых исследованиях ученых появилась в Scientific Reports.


Домбровский Сергей
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