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| | Экосексуалы верят, что секс с Землей спасет планету

Экосексуалы верят, что секс с Землей спасет планету

Сегодня, 18:08

Сторонники набирающего популярность движения используют новый подход в борьбе с изменением климата.

 На фоне глобального экологического кризиса главы государств и крупных корпораций пытаются перейти на использование экологических источников энергии – солнца и ветра. Но в борьбе за спасение планеты в стороне не остаются и простые люди с обостренным экологическим самосознанием. Эти люди называют себя экосексуалами и их движение набирает все больше популярности в последние годы.

Некоторые экосексуалы верят, что секс с Землей спасет планету, другие проводят свадебные церемонии, сочетая себя браком с почвой или другими природными материалами, а также с Луной. В 2016 году более 100 тыс. человек признавали себя экосесуалами, а на «Параде гордости» в Сан-Франциско собирались добавить букву «Э» к аббревиатуре ЛГБТ.

Экосексуальность появилась в начале 2000-х годов, а проявлялась в том, что люди на сайтах знакомств использовали это слово для описания себя. В 2008 году движение становилось все более массовым, а писательница из Нью-Йорка Стефани Айрис Вайс написала книгу про «Эко-секс». В ней Вайс призывала отказаться от использования презервативов, искусственных смазок и других продуктов из секс-шопа, которые вредят как телу человека, так и планете.

Эксперты отмечают, что экосексуалы концентрируются не политике и «парадах равенства», а скорее на собственном удовольствии и единении с природой. Однако сами экосексуалы призывают относиться к Земле не как к матери, а именно как к любовнице: «Если ты разозлишь свою мать, она, вероятно, простит тебя. Если ты плохо обращаешься с любовницей, она тебя бросит».


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