«Корабль пришельцев» обнаружили в Бермудском треугольнике

Учёные также объяснили свечение червей из таинственного региона.

Исследователь из США Даррел Миклос использовал карты знаменитого американского астронавта Гордона Купера, которые помогли ему обнаружить нечто затонувшее в Бермудском треугольнике. По словам «охотника за кораблекрушениями», находка по внешнему виду напоминает загадочный корабль пришельцев с боковыми выступами величиной примерно 500 метров. Миклос занимался исследованием дна возле Багамских островов, наткнувшись на массивный объект, низшая часть которого располагалась на 100-метровой глубине. Специалист заметил странные образования под потенциальным межзвёздным судном, а на самом объекте находились кораллы, чья толщина говорит о том, что «корабль пришельцев» мог пролежать там тысячи лет.

Заметим, исследованием Бермудского треугольника в данный момент занимаются многие тысячи специалистов, а некоторые из них добились явных успехов. Так, учёные из нью-йоркского Городского технологического колледжа разгадали загадку свечения морских червей, обитающих в пределах «адского треугольника». Как выяснилось, в свечении существ «виновна» генетическая структура живых созданий, а не таинственными силами, царящими в регионе.

Александр Вест