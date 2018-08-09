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| | Ученые: Плохая работа сказывается на здоровье хуже безработицы

Ученые: Плохая работа сказывается на здоровье хуже безработицы

Сегодня, 16:49

Психологи неоднократно говорили, безработица отрицательно сказывается на здоровье человека. Он становится раздраженным и склонным к депрессии.

 

Последнее исследование выявило, что плохая работа отражается на самочувствии хуже, чем отсутствие трудоустройства. Этот факт установили сотрудники Университета Манчестера. Британские ученые ознакомились с данными о тысяче человек возрастом от 31 до 75 лет, которые в период с 2010 по 2012 год состояли в Центрах занятости. В результате оказалось, низкооплачиваемая или же с большим уровнем стресса работа очень плохо отражается на здоровье человека – намного хуже, чем ее отсутствие. Более успешные люди не обращают внимание на отрицательные моменты в жизни, а пессимистично настроенные трудящиеся концентрируются только на негативе.

Граждане с плохой работой чаще курят и страдают от депрессий. В итоге их дети становятся обладателями синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Малыши чутко реагируют на настроение своих родителей. Ученые доказали, что факты жизни взрослых сильно влияют на формирование расстройств детей.


Домбровский Сергей
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