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| | Аэрозольное распыление не сможет остановить глобальное потепление

Аэрозольное распыление не сможет остановить глобальное потепление

Сегодня, 07:40

Искусственное охлаждение Земли может быть крайне опасным.

Учёные, представляющие Калифорнийский университет, поспешили сообщить о том, что аэрозольное распыление никак не сможет остановить или отсрочить глобальное потепление. По словам специалистов, распыление в земную атмосферу аэрозолей, содержащих серу, не оказало ожидаемого положительного эффекта. Данный метод, которым эксперты намеревались приостановить возрастание температуры Голубой планеты, имеет больше минусов, связанных с уменьшением урожайности, чем плюсов. Кроме того, эксперты из того же университета предостерегли мировую общественность, что искусственное охлаждение Земли может привести к катастрофическим последствиям, так как едва ощутимое снижение температуры напрямую отразится на уменьшении урожайности многих посевов.

Заметим, Елена Манаенкова, представляющая Всемирную метеорологическую организацию, и вовсе считает, что большая часть планеты окажется погребённой под водой уже к концу XXI века, а температура Земли достигнет рекордной отметки, повысившись на целых восемь градусов.


Александр Вест
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