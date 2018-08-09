Ученые: Победители чаще изменяют своим женам, чем аутсайдеры

После победы на спортивных соревнованиях у мужчин изменяется гормональный фон. У победителей повышается уровень тестостерона, а у аутсайдеров уменьшается.

В итоге чемпионы чаще изменяют своим женам, нежели их менее удачливые соперники. Исследования проводили сотрудники Кембриджского университета. В эксперименте участвовали 39 мужчин возрастом 29 лет. Они выступали на различных состязаниях. После исследования выяснилось, у победителей соревнований уровень тестостерона в среднем повышается на пять процентов, а у аутсайдеров снижается на семь. В итоге лидеры активнее заводят романы с привлекательными девушками и изменяют женам.

Дамы тоже чаще выбирают в любовники победителей состязаний. Ученые объясняют такое поведение генами. В прошлом техники просто не существовало и люди выживали благодаря силе мужчин. Сейчас женщины инстинктивно тянутся к победителям. У девушек они ассоциируются с более приспособленными для выживания людьми. Реальность сильно поменялась, а инстинкты сохранились.

Домбровский Сергей