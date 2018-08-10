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| | Вулканы других планет извергаются из-за гравитации Х Нибиру

Вулканы других планет извергаются из-за гравитации Х Нибиру

Сегодня, 05:40

Необычная планета под названием Х Нибиру заставляет вулканы других планет извергаться. Когда Нибиру приближается небесным телам, их вулканическая активность в разы увеличивается. Учёные из NASA заметили, что на спутнике Юпитера Ио вулкан стал активным.

Ио обладает множеством озёр из лавы и потоками. Венера является еще одной планетой Солнечной системы, на которой проявляется вулканическая активность. Есть доказательства того, что недавно там взорвался вулкан Идунн Монс.

Вулканы на Марсе пока что не проявляют активности. Исследователи полагают что эти извержения может вызывать приближение планеты Х Нибиру. Вокруг этой планеты существует большая гравитационная сила, которая может влиять на другие небесные тела, включая Солнце и Землю.


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