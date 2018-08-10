NASA из космоса засняло движение одного из крупнейших ледников в мире

Видеоролик с впечатляющими кадрами появился в Сети.

Сотрудники NASA сумели заснять движение ледника Колумбия, который является одним из крупнейших в мире в своём роде. Конечная часть ледника, расположенная в районе острова Хизер и Северной окраины, была впервые упомянута в 1974 году. До 1980 года ледник Колумбия удерживал данную позицию, однако, с тех пор начал «отступать, а его обратное движение продолжается и по сей день. Несмотря на неравномерный темп движения ледяных масс, через некоторое время конечная точка Колумбии отступила не расстояние чуть больше одного километра. Учёные полагают, что пик Кадин, а также Великий пик Нунатак могли повлиять на задержку хода масс льда, так как движение ледника замедлилось на шесть лет с 2000 года.

Представители космического агентства также заявили, что в течение последних 30 лет конечная точка ледника Колумбия отступила от изначальной позиции на 20 километров. Стоит упомянуть, что общая площадь ледника превышает 1,1 тысячи квадратных километров, а располагается он в центральной части Аляски.

Александр Вест