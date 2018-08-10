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| | Астроном-любитель в Турции снял на Луне черный объект дискообразной формы

Астроном-любитель в Турции снял на Луне черный объект дискообразной формы

Сегодня, 03:30

Многие люди поднимают головы вверх всматриваясь в звездное небо. Один из таких любителей космических красот в Турции вечером наблюдал за Луной и заметил там черный объект дискообразной формы.

 

Он перемещался с низкой скоростью и привлек внимание астронома-непрофессионала. Увлеченный человек на стал терять времени даром, а сразу же снял черный объект на камеру. Затем астроном-любитель выложил видео в Сеть и его обсудили пользователи. Уфологи убеждены, черный диск на Луне является космическим кораблем. Исследователи сразу же отвергли версию о спутниках. Им она кажется неприемлемой, когда в наличии имеется предположение о пришельцах. Странный объект дискообразной формы обнаружили 1 августа.

Ранее уфологи рассказали о семи базах инопланетян на Земле или в непосредственной близости от нее. Одна из низ якобы располагается на Луне. Пока люди собираются осваивать естественный спутник нашей планеты, пришельцы прячутся в недрах этого небесного тела. Остальные базы располагаются в Порто-Дауне в Британии, Неваде, Нью-Мексико, у острова Андрос в Греции, в Поволжье и еще одна в здании ВВС США в Ангаре 18.


Домбровский Сергей
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