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| | Органическое инопланетное создание увидел американский астронавт в шаттле

Органическое инопланетное создание увидел американский астронавт в шаттле

Сегодня, 14:12

Власти стали отрицать признание специалиста.

Американский астронавт Леланд Мелвин заявил, что во время работы на шаттле «Атлантис» он увидел какое-то органическое инопланетное создание. Специалист, работающий на космическое агентство NASA, заявил, что нечто, попавшееся ему на глаза, представляло собой некую органическую извивающуюся субстанцию, не похожую не земные формы жизни. Данной информацией астронавт поделился в сети Twitter, где владелец сайта об НЛО Скот Уорринг поинтересовался, что космический инженер думает о возможности существования инопланетян. В ответ Мелвин рассказал свою историю, заметив, что официальные представители NASA стали утверждать, что увиденное астронавтом является обычным льдом, который якобы откололся от борта шаттла.

Леланд Мелвин хотел сразу же сообщить об увиденном по радиосвязи, но посчитал, что его слова могут вызвать панику при неверном интерпретировании посыла, поэтому астронавт умалчивал данную информацию несколько лет. Заметим, перед своей отставкой шаттл «Атлантис» использовался в более чем 30 различных миссиях.


Александр Вест
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