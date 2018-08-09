Учёные выяснили, что любовь к родителям не уходит при взрослении

Эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе призвали родителей начать ценить своих взрослых детей. Ведь именно родители отталкивают своих чад.

Популярная русская «традиция» пожелать ребёнку удачи во взрослой жизни после школьного выпускного, а затем жаловаться на недостаток любви, имеет глобальный масштаб. Часто родители накручивают себя тем, что их ребёнок перестал быть им преданным и любить их, что приводит к ссорам, даже если чадо просто задержалось в клубе с друзьями. Был проведён эксперимент, в котором приняли участие 174 человека возрастом 18-20 лет.

С ними проводили опросы, средние результаты которых показали: взрослые люди на уровне сознания считают, что имеют сильную связь с друзьями, а не с родителями. А вот исследования показали обратное. Волонтёрам предложили сыграть в игры, итоги которых принесут вред и пользу либо родителям, либо друзьям. Выяснилось, что на подсознательном уровне любовь к родителям не ушла. Даже повзрослев, люди боялись навредить родителям и намного чаще определяли негативные последствия для друзей.

Елизавета Трюфель