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| | Мышьяк в сочетании с медицинским препаратом поможет в борьбе с раком

Мышьяк в сочетании с медицинским препаратом поможет в борьбе с раком

Сегодня, 13:27

Новое исследование ученых выявило неизвестный ранее механизм, нацеленный на уничтожение онкологических заболеваний.

Мышьяк в сочетании с существующим лейкемическим медицинским препаратом поможет в борьбе с раком и облегчит участь множества людей, страдающих этим опасным недугом. Исследование проводили сотрудники отделения онкологии в Центре BIDCM. Информацию о достижениях ученых сообщает Nature Communications. У большинства людей мышьяк ассоциируется со страшным ядом. Это действительно так, если не учитывать количество этого вещества и его тип. Специалисты убеждают, триоксид мышьяка вместе с транс-ретиноевой кислотой являются мощным средством против рака.

Вместе эти вещества уничтожают уникальный фермент Pin1. Этот белок обнаружили еще 20 лет назад. Данный фермент способствует возникновению у людей злокачественных опухолей. Именно на борьбу с этим белком нацелены триоксид мышьяка и транс-ретиноевая кислота. Ученые обнаружили, что сочетание данных веществ связывает и разлагает Pin1.

Эксперимент проводили на мышах, у которых имелось злокачественное образование. Исследователям удалось достичь неплохих результатов. По окончании своей работы они доказали, что мышьяк убивает белок Pin1 и приостанавливает развитие рака. Только успеха удалось добиться в краткосрочном периоде. Неплохо поддается лечению мышьяком с транс-ретиноевой кислотой острый промиелоцитарный лейкоз.


Домбровский Сергей
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