Ученые: Разнообразная диета может стать причиной проблем со здоровьем

В соответствии с недавно опубликованным научным заявлением Американской ассоциации по проблемам сердца, употребление в пищу и здоровых, и нездоровых продуктов приводит к дисбалансу всего организма.

Ученые убеждены, что все те, кто придерживаются уж слишком широкого разнообразия в своих диетах должны понимать, что именно эти гастрономические привычки могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

«Несмотря на массу распространяемых мифов, продукты из здорового рациона не должны совмещаться в ежедневных гастрономических привычках с теми, которые относятся к нездоровой или даже вредной пище. В сочетании, такая схема наносит едва ли не больше вреда», - отметил глава исследовательской группы.

Употребление в пищу разнообразных продуктов уже десятилетиями является едва ли не ключевой рекомендацией в области общественного здравоохранения в Соединенных Штатах и во всем мире. При этом уже давно не проводились исследования относительно того, что собой представляет диетическое разнообразие и какие у него рамки.

Недавно взявшиеся исследовать данный вопрос ученые так и не смогли обнаружить доказательств того, что большее диетическое разнообразие способствует здоровому весу или же оптимальному питанию.

Есть некоторые свидетельства того, что более широкий выбор вариантов пищи в еде может задержать чувство удовлетворения от чувства насыщенности. Именно поэтому человек наедается только порциями, больше оптимальных.

Николай Офицеров