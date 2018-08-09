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| | Древнее египетских пирамид: Под Ростовом нашли уникальное захоронение

Древнее египетских пирамид: Под Ростовом нашли уникальное захоронение

Сегодня, 13:06

Находку обнаружили археологи во время исследования зоны будущего строительства обхода Аксая в Ростовской области трассы М-4 «Дон». Погребение датировали IV тысячелетием до н.э.

 

Пресс-служба госкомпании «Автодор» проинформировала, что в ходе исследования территории будущей постройки трассы М-4 «Дон» археологи обнаружили уникальное захоронение. Древний курган «Фигурин», где расположилась находка, и ранее был известен специалистам, но на полноценное его изучение не хватало средств, теперь же археологи благодаря проекту госкомпании смогут «наверстать упущенное». Уточняется, что захоронение было датировано IV тысячелетием до н.э., что означает, что оно на тысячу лет древнее египетских пирамид. Уникальная находка представляет собой каменные конструкции – камеры-катакомбы. Там удалось обнаружить хорошо сохранившиеся сосуды для пищи, элементы уздечек и медные орудия.

Археологи уже назвали находку «настоящей научной сенсацией». Она намерены продолжить раскопки и исследования уникального объекта культурного наследия.


Виктория Озерова
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