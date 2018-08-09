Ученые рассказали о «репродуктивной» пользе трусов-боксёров

Ученые Гарварда решили изучить типы мужских трусов. Они установили, что нижнее бельё и репродуктивная функция мужчины находятся в прямой связи.

В течение 17 лет под наблюдением специалистов находились более 600 представителей сильного пола, которые состояли в бездетном браке. Помимо проведения сложных биохимических анализов, врачи интересовались у мужчин об их предпочтениях в выборе трусов. Оказалось, что испытуемые, которые носят трусы-боксёры, наиболее фертильны. В то время, как предпочитающие узкие трусы-плавки, из-за повышенной температуры мошонки, снижали насыщенность и активность сперматозоидов.

У таких мужчин производство спермы снижалось за счет высокого уровня фолликулостимулирующего гормона. Учёные оговаривались, что во время исследований были допущены неточности, когда у пациентов не уточняли о типе носимого белья. К тому же, в некоторых случаях неудачные попытки зачать ребёнка происходили из-за стерильности партнёрши. Хотя польза ношения боксёров остаётся неоспоримой, необходимо изучить новые факторы для решения этой проблемы.

Дмитрий Брокгауз