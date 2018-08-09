«Мифы, не более»: Учёные рассказали, опасны ли сладости на самом деле

Оказалось, что сахар или продукты на его основе не влияют на увеличение веса. На это влияет увеличение суточной дозы калорий.

С самого детства часто люди слышат, что сахар испортит фигуру, зубы и так далее. Именно поэтому ученые решили провести исследования, чтобы рассказать общественности, опасны ли сладости на самом деле. Первым мифом в списке специалистов стоит, что сахар увеличивает вес. Однако это не так: на увеличение веса влияет увеличение суточной дозы калорий. Помимо этого, сахар не приводит к кариесу. К такой проблеме приводят сложные углероды, которые начинают перевариваться уже во рте. Очень часто можно слышать, что сахар становится причиной диабета. Исследования показали, что причиной для заболевания стали: большое количество жира вокруг органов, генетика, а также не активный образ жизни. Конечно, иногда сахар становится причиной появления рака, но отказ от него не остановить рост раковых клеток.

Однако, не стоит употреблять сахарозаменитель, который не повышает глюкозу в крови, в только действует на вкусовые рецепторы. Для ограничения количества сахара не достаточно отказаться от этого продукта, так как он присутствует во всех известных продуктах. Чтобы организм не испытывал усталости и других проблем, стоит не просто отказаться от сахара, а просто заменить его другим продуктом, в котором также есть углеводы.

Анна Котова