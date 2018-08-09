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| | Учёные: Интенсивные занятия спортом вредят психике

Учёные: Интенсивные занятия спортом вредят психике

Сегодня, 11:31

Такие выводы учёные сделали, проведя опросы среди 1,2 миллионов жителей США. Специалисты назвали границы между радостью и переходом в состояние депрессии.

Те, кто уделял спорту больше 3 часов в день или 5 раз в неделю, начинал чувствовать себя гораздо хуже. У людей после таких занятий появлялись навязчивые идеи, а также подавленность. По результатам исследования, опубликованного командой из Йельского и Оксфордского университетов в журнале Lancet Psychiatry, тренировки должны быть умеренными, тогда они действуют на психику благотворно.

Заниматься более интенсивно, чем по 45 минут, трижды в неделю, не рекомендуется - это оптимальный порог. Если переусердствовать, то тело будет накачанным, однако состояние психики не даст этому порадоваться. Для сравнения, даже увлечение киберспортом, когда геймеры склонны проводить у компьютера по несколько часов, не приносит большого вреда. Это было доказано специалистами из Университета Бостона.


Ирина Летинская
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