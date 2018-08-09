Учёные объяснили опасность синего света для зрения

От такого воздействия может пострадать сетчатка.

В издании Scientific Reports появилась статья, в которой учёные объяснили опасность влияния синего света для зрения человека. Ранее некоторые биологи уже предупреждали о губительном воздействии неоновых вывесок на улицах, которые своим ярким светом могут навредить зрению человека, однако, экспертам из Толедского университета удалось понять детали данного феномена. По словам американских специалистов, во время облучения человеческого глаза синим светом в органе зрения начинает меняться состояние фосфолипидов из-за активации молекул ретиналя, обладающих высокой светочувствительностью Вследствие этих процессов концентрация кальция в цитоплазме резко увеличивается, что может вызвать гибель клеток.

Эксперты поспешили уточнить, что подобные механизмы воздействия синего света влияют не только на клетки сетчатки глаза, но и на другие типы клеток. Заметим, чувствительность людей к синему цвету разделяют также и насекомые, так как пчёлы в первую очередь опыляют синие цветки, предпочитая их всем остальным цветениям.

Александр Вест