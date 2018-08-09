Ученые и квадрокоптеры будут отпугивать стаи птиц от самолетов

Для дронов был разработан специальный алгоритм, который позволяет делать это, причем в полностью автономном режиме.

Это позволит ученым с помощью запрограммированных заранее квадрокоптеров, которые позволяют им отгонять птиц от аэропортов. Разработана данная программа была учеными из Южной Кореи, Великобритании и Соединенных Штатов.

Посвященная уникальному алгоритму статья появилась в издании Transactions of Robotics. Ни для кого не секрет, что птицы создают чрезвычайно высокую опасность для авиационных перевозок, потому как в случае столкновения с ними самолет, а именно его двигатели, могут получить серьезные повреждения, которые в отдельных случаях приводят к падению воздушного судна, а, следственно, многочисленным жертвам среди пассажиров.

Особенную опасность пернатые представляют собой в аэропортах. Именно поэтому воздушные гавани с каждым годом все активнее оборудуют специальными системами, используемыми для отпугивания птиц, которые работают на базе световых и звуковых сигналов. В последние годы для разгона птиц применяются и такие новые технологии, как квадрокоптеры.

«Созданная нами уникальная модель основывается, прежде всего, на поведении птиц. Для того, чтобы отогнать от аэропорта стаю, следует знать, как она поведет себя, если увидит чужака. Все зависит от массы переменных, однако все они учитываются в нашем алгоритме, благодаря чему он работает крайне эффективно», - заявил Давид Хён Сул Шим, заведующий исследовательской группой.

Николай Офицеров