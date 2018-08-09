Учёные: Преодолеть гравитацию деревьям помогла кора

Она стала опорой для стебля, вытягивающегося вверх.

Учёные, представляющие Национальный центр научных исследований, сумели доказать, что кора помогла деревьям преодолеть силу гравитации в процессе развития многолетних растений. Свои доводы специалисты разместили в статье в издании The New Phytologist, рассказав, что именно этот инструмент ассистировал стеблям, поднимающимся вверх. Эксперты провели эксперимент, проследив особенности развития нескольких типов тропических деревьев. В период от трёх до десяти месяцев, когда стебель вытягивался достаточно высоко вверх, ростки пересаживали в горшки, стоящие под углом в 45 градусов, и привязывали их к опоре, оставляя в таком положении на три месяца.

После удаления опоры, на которую опиралось растение, молодые деревья неизменно тянулись вверх, перпендикулярно земной поверхности, преодолевая силы гравитации. Однако, после снятия с ростков коры, более 50% ростков прогнулись в своём стволе, лишённые основной опоры. Исследовав структуру коры, учёные обнаружили её решётчатое строение, позволяющее поддерживать растение в вертикальной форме, преодолевая гравитацию.

Александр Вест