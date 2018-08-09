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| | Вера в свою победу даёт мужчинам всплеск тестостерона

Вера в свою победу даёт мужчинам всплеск тестостерона

Сегодня, 08:44

Гормоны напрямую влияют на успех субъекта сексуальной сфере.

Учёные из Кембриджского университета провели масштабное исследование, которое показало, что вера в свою победу приводит мужчин к всплеску тестостерона, что может напрямую повлиять на исход спортивного состязания и других соревновательных активностей. По словам специалистов, вера мужчины в то, что он станет победителем, или же в обратное, даёт организму некие сигналы, отражающиеся на сексуальном поведении субъекта. Таким образом, учёные доказали невероятную «гибкость» человеческого организма, способного быстро подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства.

Соавтор данного исследования доктор Дэнни Лонгмэн заметил, что во время всплеска гормонов мужчина на некоторое время приобретает большую уверенность в себе, повышая тем самым свою репродуктивную успешность как в психическом, так и в физическом плане. Эксперты напомнили, что в ходе эволюции у приматов превосходство над другими самцами гарантирует успех у самок, что также отразилось и на естественных механизмах человеческого тела.


Александр Вест
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