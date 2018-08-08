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| | Вакцина против ВПЧ эффективна только до 20 лет – Ученые

Вакцина против ВПЧ эффективна только до 20 лет – Ученые

Сегодня, 22:32

Эксперты заявили, что оптимальный возраст вакцинации против вируса папилломы человека – 11 – 12. Для абсолютного результата вакцинацию нужно проводить три раза.

 

Ученые Университета Кайзера в Калифорнии выяснили, что вакцинация против ВПЧ эффективна только до достижения индивида 20 лет. Исследователи также рассказали, что вакцинировать подростка можно даже после 12 лет. Препарат окажет необходимое воздействие даже при использовании его 19-летней девушкой или юношей. Однако если укол сделать человеку после 20 лет, результата не будет. Вирус ВПЧ желательно предотвратить пока человек не начал жить половой жизнью. Из-за этого прививки необходимо делать в раннем подростковом возрасте.

 

Главная опасность ВПЧ заключается в том, что папилломы могут с легкостью переродиться в раковые клетки. У женщин кондиломы (остроконечные папилломы) чаще всего образуются на репродуктивных органах. Рано или поздно такое доброкачественное образование может стать онкологическим заболеванием и привести к раку шейки матки и прочим серьезным недугам. В США ВПЧ страдают 79 миллионов человек. С 2006 года государство взяло под свой контроль вакцинацию против вируса папилломы. Процедуру проходят девочки в возрасте 11-12 лет в течение шести месяцев. Им колют три укола. До 26 лет им необходимо проколоть серию «догоняющих» прививок.

В Великобритании была предусмотрена вакцинация девочек от 12 до 18 лет. Она проводилась бесплатно. Мальчиков тоже вакцинировали, но на платной основе. Недавно эксперты выяснили, что ВПЧ у мужчин также приводит к раку. Чаще поражается голова и шея. В 2019 году программа по бесплатному вакцинированию против ВПЧ будет введена и в Соединенном Королевстве.

В эксперименте калифорнийских ученых приняли участие 4300 женщин, у которых папилломы уже появились, и их количество росло, а еще 2100 добровольцев были относительно здоровы. Ученые не уверены, что 21 год – это отсчета, с которой препарат становится бесполезен, но их выводы подтверждает статистика: чем раньше вакцина была использована, тем выше ее эффективность. Только 23 женщины, принявших участие в эксперименте впоследствии получили диагноз рак шейки матки. Из них лишь три были привиты против ВПЧ, но и они только по достижении 21-летнего возраста.

Также специалисты опровергли постулат, что вакцина помогает только девственникам. Ведь заразиться ВПЧ можно не только при половом контакте, но даже и при рукопожатии.


Дарья Светозарова
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