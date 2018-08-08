Ученые: В ионосфере Земли образовалась огромная дыра

Заметили отверстие сотрудники Массачусетского технологического института. Причиной этого явления называют внезапное потепление стратосферы (ВПС).

Огромная дыра в ионосфере образовалась на 55 градусе южной и 45 градусе северной широт. ВСП представляет собой процесс стремительного нагревания в стратосфере над полярными областями Земли. Причиной данного явления считают атмосферные гравитационные волны. При ВСП происходит неправильное движение теплой и холодной воздушных масс. В 2013 году ученые обнаружили это явление ночью. В прошлом специалисты уверяли, трансформации в ионосфере возникают только днем. После сделанного открытия эксперты подкорректировали взгляды на некоторые понятия.

Изучения гигантской дыры в ионосфере нужны прогнозирования погоды в космическом пространстве. Благодаря наблюдениям ученые предсказывают магнитные бури и движение радиоволн. Ранее специалисты говорили о превращении Земли в настоящую теплицу. К этому приведет глобальное потепление климата.

Домбровский Сергей