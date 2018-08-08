В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы Адвокат Петросяна грозится написать заявление на журналистов Звезда UFC Нейт Диаз: «Не хочу ни с кем драться» Спасли жизнь: Звезда фильма «Друзья» Мэттью Перри перенес серьёзнейшую операцию В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите Бузова скоро «ку-ку». Звезда Comedy Women Федункив пугает коллегу из «Дома-2» психбольницей «Залетела»: Невесту рэпера T-killah подозревают в беременности Сексологи назвали болезни, вызывающие неприятные ощущения при сексе
| | Ученые: В ионосфере Земли образовалась огромная дыра

Ученые: В ионосфере Земли образовалась огромная дыра

Сегодня, 22:30

Заметили отверстие сотрудники Массачусетского технологического института. Причиной этого явления называют внезапное потепление стратосферы (ВПС).

 

Огромная дыра в ионосфере образовалась на 55 градусе южной и 45 градусе северной широт. ВСП представляет собой процесс стремительного нагревания в стратосфере над полярными областями Земли. Причиной данного явления считают атмосферные гравитационные волны. При ВСП происходит неправильное движение теплой и холодной воздушных масс. В 2013 году ученые обнаружили это явление ночью. В прошлом специалисты уверяли, трансформации в ионосфере возникают только днем. После сделанного открытия эксперты подкорректировали взгляды на некоторые понятия.

Изучения гигантской дыры в ионосфере нужны прогнозирования погоды в космическом пространстве. Благодаря наблюдениям ученые предсказывают магнитные бури и движение радиоволн. Ранее специалисты говорили о превращении Земли в настоящую теплицу. К этому приведет глобальное потепление климата.


Домбровский Сергей
Новости по теме
SpaceX протаранила ионосферу Земли, сделав в ней дыру
SpaceX протаранила ионосферу Земли, сделав в ней дыру

В результате пуска спутника Formosat-5 ракета Falcon 9 протаранила ионосферу Земли. В данном слое атмосферы ракета сделала дыру диаметром 900 километров.

На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра
На Марсе найдена неизвестная ранее огромная дыра

На Марсе астрономы заметили громадную дыру, о существовании которой ранее не предполагали. Причина возникновения пробоины теперь выясняется.

Ученые рассказали о многократном слиянии черных дыр
Ученые рассказали о многократном слиянии черных дыр

Черные дыры могут расти и в процессе этого роста многократно сливаться. Так считают американские исследователи. Ученые утверждают, что в результате слияний…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости