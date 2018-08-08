Ученые из NYUAD придумали дешевый способ создания зондов для исследования раковых клеток

Оказалось, что такие необходимые микрофлюидные зонды можно размножить с помощью 3D-принтера.

Эксперт в области биомедицинской инженерии Мохаммад Касайет и его коллега из NYUAD Айоола Т. Бриммо продемонстрировали, что 3D-принтер можно приспособить для распечатки дорогостоящих микрофлюидных зондов. Они необходимы для исследования раковых клеток, однако до сего момента не было возможности обеспечить ими в достаточном количестве все лаборатории. Теперь к из услугам более дешевые аналоги, которые обладают тем же набором функций. Микрофлюидные зонды имеют очень небольшие размеры. По габаритам они сопоставимы с наконечником пера. Эти приборы были изобретены еще десять лет назад и с тех пор неуклонно совершенствуются. Ученые во всем мире используют их для исследований и манипуляций с живыми клетками и культурами.

Специалисты подчеркивают, что это дешевый способ тиражировать зонды. Бриммо заявил, что такие приборы могут действовать очень локально. В поле их деятельности попадает лишь десяток клеток, а остальные несколько миллионов остаются нетронутыми.

Ученые использовали микрофлюидные зонды на основе кремния, чтобы выяснить, как клетки реагируют на инфекции и патогены. Исследователям удалось проследить, что нейтрофилы, стимулированные микроинструментом, максимально быстро реагируют на вирусы, тогда как обычные лейкоциты действуют значительно медленнее.

Дарья Светозарова