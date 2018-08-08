Глухая и морозостойкая: В Ангольских горах нашли новый вид африканской карликовой жабы

От своих сородичей она отличается отсутствием ушей. Обнаружили это крохотное земноводное еще в 2016 году во время совместной экспедиции ученые из Западной Африки, США и Португалии.

Эксперты сразу обратили внимание на то, что жаба безухая. Данная черта не типична для ее ближайших родственников, хоть те жабы, которые не состоят с Poyntonophrynus pachnodes (так нарекли земноводное) в таком близком родстве, тоже ушей не имеют. Подбирая название для жабки, исследователи показали, что животное обитает в гористой холодной местности. Отсюда и pachnodes, что в переводе с греческого означает «морозная».

Три недели эксперты провели в Анголе в полевых условиях, а затем отправились в стационарные лаборатории с найденными образцами. Ученые использовали даже компьютерное томографическое сканирование, чтобы проследить, до какой степени утрачено ухо. Выяснилось, что у Poyntonophrynus pachnodes нет не просто ушной раковины – внутреннее ухо у этого земноводного тоже отсутствует. Вместе с тем, предком этого животного является жаба с вполне себе нормальными жабьими ушами.

Место обнаружения также вызывает изумление в научной среде. Как правило, жабы предпочитают влажную болотистую местность, а в горах воздух разреженный и сухой. Однако ученым известно уже пять видов жаб, обитающих в засушливых регионах Южной и Восточной Африки.

Эксперты теперь задаются вопросом, как происходит спаривание у Poyntonophrynus pachnodes, ведь она полностью глуха. Как известно, у остальных жаб самец призывает самку кваканьем. В виду этого ученые заявили, что гора Анголы-Серра - да-Неве-Инсельберг является новым центром зарождения видов. Утрату ушей исследователи квалифицировали как эволюционное изменение. Остается только гадать, какие еще открытия поможет сделать абсолютно глухая и морозостойкая карликовая африканская жаба.

Дарья Светозарова