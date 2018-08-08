Ученые: Вирусы желудка путешествуют в «сумках»

В медицине принято сравнивать вирусы с одинокими солдатами, но среди них есть исключения. Такие оригиналы объединяются в везикулах – органоидах, представляющих собой мембрано-защищенные «сумки».

Групповые вирусы, которых часто называют «троянскими конями», более опасны для человека, чем одиночки. Они могут спровоцировать развитие желудочно-кишечных заболеваний. Алтан-Боннет из Национального института здравоохранения штата Мэриленд говорит, что везикулы встречаются всюду. Ученые заразили мышей ротовирусом. Эксперимент доказал, «сумки» с бактериями более опасны для организма, нежели одиночные микроорганизмы.

Вирусы действуют подобно Троянскому коню. В нем находятся отдельные элементы, распространяющие инфекцию. В «сумках» вредные бактерии эффективнее противостоят иммунитету. Защитная система организма хуже справляется с «троянскими конями». Вирусы желудка зачастую путешествуют в «сумках» и хорошо сохраняются, в итоге везикула задерживается на поверхности клетки и способствует развитию заболевания.

С помощью сделанного открытия ученые собираются разработать более эффективные методы профилактики и лечения желудочных недугов. Специалисты намерены пересмотреть свое отношение к вирусам.

Домбровский Сергей