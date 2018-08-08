Ученые разработали новый способ победить алкоголизм и не растолстеть

Созданный препарат снижает тягу к спиртному и не вызывает негативных последствий в виде набора веса.

Негативное влияние чрезмерного употребления спиртного многие алкоголики отлично чувствуют на себе, поэтому решаются вступить в борьбу с опасной зависимостью. На сегодняшний способ разработаны десятки способов преодоления пагубной привычки, но ни одна из них не дает стопроцентного результата, однако оказывает обязательный побочный эффект на организм. Одним из наиболее частых последствий от отказа от алкоголя, табака, наркотических средств является резкий набор веса.

Дело в том, что спиртное влияет на центр удовольствия в головном мозге человека, из-за чего появляется чувство удовлетворения и расслабления. Есть препараты, которые полностью блокируют эту часть мозга, но это также оказывает большой вред человеческому организму. Однако ученые разработали новый способ победить алкоголизм и при этом не растолстеть и не навредить здоровью.

Исследователи выдели такой рецептор белка головного мозга, как GPR88. При активизации данного рецептора, у лабораторных мышей существенно снижалась тяга к спиртному. В итоге ученые смоли создать искусственный GPR88, ввели его мышам, и те опять-таки выпили намного меньше алкоголя, чем те грызуны, которым не вводили препарат. Кроме того, после снижения потребления алкоголя мыши не стали пить больше сахарной воды, как это часто бывает при отказе от спиртного.