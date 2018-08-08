В Сети рассказали, как запасаться калориями при низком аппетите

Данная проблема особенно актуальна для бодибилдеров.

На популярном форуме Reddit появилась тема, в которой множество пользователей стали предлагать свои пути решения проблемы, в которой из-за наличия низкого аппетита людям крайне тяжело запасаться калориями без дополнительных приёмов пищи. Автор данной темы заявил, что столкнулся с подобной проблемой, когда возобновил свои занятия в тренажёрном зале. Мужчина пожаловался на слишком плотный график, который не позволяет ему полноценно питаться. В комментариях многие пользователи собрали в Сети подсказки авторитетных диетологов, предложив бодибилдеру употреблять только «хорошие» жиры, которые легко перевариваются и усваиваются организмом. Такие вещества в обилии содержатся в авокадо, орехах, оливковом масле и некоторых других продуктах.

Кроме того, людям с плохим аппетитом следует попробовать протеиновые коктейли, в которых смешиваются бананы, масло, молоко, сметану, ореховое масло, так как за один раз таким образом можно потреблять более тысячи калорий. Однако, людям со слишком быстрым метаболизмом следует прилагать вдвое больше усилий по набору массы из-за особенностей их организма.

Александр Вест