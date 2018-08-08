Обезболивающее при после удаления зубов может вызывать зависимость у молодых людей

Многие американцы пристрастились к наркотикам после данной процедуры.

Учёные, представляющие Университет Мичигана провели масштабное исследование, которое показало, что после процедуры удаления зубов мудрости у молодых людей, принимающих различные опиаты для обезболивающего эффекта, может развиться наркотическая зависимость. По словам американских специалистов, в основной зоне риска находятся люди возрастом 13-30 лет, которым прописывают обезболивающие препараты после различных медицинских процедур. Как выяснилось, люди из данной категории почти в три раза сильнее других пациентов подвержены развитию к зависимости к опиатам.

Ежегодно в США около 3,5 миллиона человек проходят операцию по удалению зубов мудрости, поэтому проблема, из-за которой медицинские препараты вызывают наркотическую зависимость остра, как никогда. В ходе исследования эксперты проанализировали медицинские данные более чем 60 тысяч пациентов, что показало, что многие американцы продлевали рецепты на опиаты, не в состоянии прекратить приём медикаментов.

Александр Вест