«Своеобразная матрица»: Человек видит лишь то, что показывает его мозг

Люди получают искажённую информацию об окружающем мире.

В издании Proceedings of the Royal Society появилась статья, составленная учёными из Университета Плимута, в которой специалисты доказали, что человек вынужден видеть лишь то, что хочет видеть перед собой его мозг. По словам экспертов, люди получают немного искажённую информацию об окружающей действительности, так как мозг по-разному интерпретирует различные действия и события, происходящие вокруг. В ходе эксперимента группа из более чем 80 человек занималась предсказанием действий, в которых некий субъект рукой пытался достать шарик, расположенный в некоторых случаях за препятствием.

Испытуемым предлагалось дорисовать на сенсорном экране траекторию движения руки, предугадав действия человека, старающегося достать мяч. Как выяснилось, большинство участников эксперимента сделали так, чтобы рука во всех случаях сразу же достигала цели, не обращая внимания на смысл задания. Таким образом учёные доказали, что мышление приматов связано с чётким достижением цели, а действия других субъектов рассматривается мозгом не объективно.

Александр Вест