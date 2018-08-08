В Подмосковье археологи обнаружили древний клад времен Ивана Грозного

Находку удалось обнаружить во время охранных раскопок на месте будущей автомобильной дороги М7, что в Павлово-Посадском районе Московской области.

Археологи смогли обнаружить керамический сосуд, доверху набитый 623 серебряными монетами. Данный клад, как отметили позднее в пресс-релизе, поразил даже наиболее опытных специалистов.

«Этот клад поразил всех без исключения, даже самых опытных. Его уникальность заключается не только в крупном размере, но также и в необычном составе. Целостность также на высочайшем уровне. Ни одна монета не была утрачена. По нашим предположениям, закопали клад примерно 400 лет назад», - заявил замдиректора ИА РАН по вопросам науки Ася Энговатова.

Монеты были отчеканены во времена Бориса Годунова и Ивана Грозного и спрятаны незадолго до начала Смутного времени. Общая сумма - 6 рублей 23 копейки, очень крупная для того времени: на нее можно было построить дом или купить корову с лошадью. Помимо этого, большая часть монет была абсолютно новой и в обороте не была никогда.

Помимо монет, в сосуде также был медный крест, который, как уверены археологи, должен был защищать клад, чтобы он никогда не попал в чужие руки. Владелец, вероятнее всего, состояние нажил после удачной торговой операции.

Энговатова склоняется к теории, что торговал зерном или мукой во время скачка цен в 1602-1603 годах, ведь цены на хлеб после двух лет неурожая взлетели в 20 и более раз.

Николай Офицеров