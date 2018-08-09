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| | Ученые: Даже незначительное загрязнение воздуха сказывается на работе сердца

Ученые: Даже незначительное загрязнение воздуха сказывается на работе сердца

Сегодня, 02:30

Загрязнение воздуха приносит вред не только окружающей среде, но и человеку. Выбросы промышленный предприятий и выхлопные газы машин увеличивают желудочек сердца.

 

Информация об исследованиях сотрудников Лондонского университета королевы Марии появилась в журнале Circulation. В эксперименте участвовали 3900 человек. Они живут в разных регионах Великобритании. Ученые узнали об их образе жизни и состоянии здоровья. Выяснилось, что место обитания сильно влияет на продолжительность жизни людей. Если дом человека находится в промышленной зоне, то как правило, желудочек его сердца увеличен. Это вызывает серьезный недуг и сокращает время пребывания на Земле.

Даже незначительное загрязнение воздуха отрицательно сказывается на работе сердца человека, его самочувствии и здоровье в целом. Большое влияние на организм оказывает диоксид азота. При наличии в кубометре воздуха 10 мкг этого вещества и одного микрограмма загрязнителя PM2,5 желудочек сердца увеличивается на 1%.

Ученые убеждены, решать проблему нужно на государственном уровне. Граждане не могут сидеть целыми днями в квартирах и домах. Правительства стран обязаны разработать эффективную программу по защите окружающей среды от загрязнения.


Домбровский Сергей
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