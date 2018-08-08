Учёные приблизились к созданию лекарства от болезни Альцгеймера и диабета второй степени

Специалисты изучают методы борьбы с амилоидными бляшками.

Учёные из Технологического университета Мюнхена приблизились к созданию действенного лекарства, которое сможет подавить развитие болезни Альцгеймера и диабета второй степени. В своём исследовании немецкие специалисты сумели создать новый класс амилоидных ингибиторов, способных сохранять свои стабильные свойства в плазме человеческой крови. Эксперты добились того, что новый вид пептидов беспрепятственно прошёл гематоэнцефалический барьер. Новые амилоидные ингибиторы показали свою эффективность против амилоидных бляшек, образующихся в человеческом организме при второй степени диабета и развитии болезни Альцгеймера.

Один из авторов исследования профессор Афродита Капурниоту заметила, что эффективность нового вида пептидов была доказана лишь в лабораторных условиях без непосредственных опытов на пациентах, поэтому для выявления всех свойств данных ингибиторов на организм человека необходимы дальнейшие исследования.

Александр Вест