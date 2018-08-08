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| | Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний

Ученые: Физическая активность поможет пенсионерам снизить риск сердечных заболеваний

Сегодня, 13:12

Новое исследование показало, что дополнительные 10 минут физических упражнений в день могут улучшить работу кровеносных сосудов и снизить уровень биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний в крови.

 

Ученые из Медицинской школы при Бристольском университете в Великобритании провели новое исследование и доказали, что физическая активность может помочь пенсионерам снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В их эксперименте приняли участие 1600 британцев в возрасте от 60 до 64 лет, которые уже вышли на пенсию и изменили в связи с этим образ жизни. Всем респондентам выдали датчики сердечного ритма, которые измеряли не только сердцебиение, но и легкую и умеренно-интенсивную физическую активность участников в течение дня. Эксперимент длился на протяжении пять суток. После этого ученые также измерили уровень биомаркеров сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе эндотелиальных и воспалительных маркеров С-реактивного белка и интерлейкина 6 (ИЛ-6), активатора ткане-плазминогена (t-PA), молекулы E-Selectin и холестериновых маркеров.

Британские ученые установили, что даже 10дополнительных минут физической активности в день снижает уровень биомаркеров сердечных заболеваний в крови и помогает улучшить работу кровеносных сосудов, при этом у женщин результативнее, чем у мужчин.


Виктория Озерова
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