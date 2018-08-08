Учёные подсчитали безопасную для здоровья дозу алкоголя

Исследование показало, как сокращается жизнь у заядлых пьяниц.

Учёные, представляющие университет Кембриджа, подсчитали безопасную для человеческого здоровья дозу алкоголя. В ходе масштабного исследования британским специалистам пришлось провести детальный анализ данных о состоянии здоровья более чем 600 тысяч человек из почти 19 стран мира. Доктор Анджела Вуд возглавила команду экспертов, которые проверяли взаимосвязь между количеством выпитого алкоголя и уменьшением продолжительности жизни. Как выяснилось, безопасной дозой алкоголя, которая не отразится на ухудшении самочувствия и общего здоровья человека, следует считать шесть кружек пива или шесть бокалов вина в неделю.

Специалисты подчеркнули, что употребление спиртных напитков нельзя считать безопасным, так как распитие алкоголя всё равно негативным образом отразится на продолжительности жизни. Кроме того, учёные узнали, что те люди, которые превышают допустимую норму спиртного, употребляя в неделю больше указанного количества алкоголя, в среднем умирают на пять лет раньше, чем более сознательные граждане.

Александр Вест