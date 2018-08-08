В США нейросеть заменит реальных баскетболистов на площадке

Все дело в том, что американские девелоперы разработали особого виртуального агента, в список возможностей которого входят баскетбольные движения и ряд трюков.

В основу данного агента вкладывается две нейросети, которые отвечают за элементарное планирование перемещения и движения рук, соответственно. Нейросети во время своего обучения получали записи движений реальных людей и множество обучающих циклов. Алгоритмы смогли перенять навыки спортсменов, потому ученые планируют рассказать о своем достижении в ходе ближайшей конференции SIGGRAPH-2018.

Для обучения своего робота главами научной группы были созданы специальные алгоритмы для виртуальных персонажей, которые с помощью компьютерной анимации и машинного обучения могут выполнять то или иное движение, действуя согласно логике, а потому оно будет максимально схожим с человеческим. Для того, чтобы увеличить эффективность обучения движениям рук разработчики также разбили задачу на два этапа.

Изначально алгоритм обучался лишь линейным типам движений, а следом за этим обученный навык применялся в качестве исходных данных для того, чтобы обучаться полноценным нелинейным движениям. В качестве исходных данных для обучения алгоритмы получали записи движений частей тела, сделанные во время выполнения движений реальными людьми, в частности баскетболистами.

Николай Офицеров