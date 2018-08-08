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| | Учёные: Алкоголь вызывает агрессию, а агрессия заставляет пить

Учёные: Алкоголь вызывает агрессию, а агрессия заставляет пить

Сегодня, 10:31

Специалисты проверили обратную взаимосвязь между спиртным и возбуждением.

Научно доказанным фактом является, что употребление алкоголя повышает уровень агрессии человека. Однако, специалисты из Университета Джорджии решили проверить обратную связь - между агрессией и уровнем употребления спиртного у людей. Доминик Пэррот стал одним из соавторов исследования, в котором были собраны данные о более чем тысяче различных подростков возрастом 11-16 лет, проживающих в неблагополучных районах. Учёные выяснили, что субъекты, проявляющие наибольший уровень агрессии среди своих сверстников, через год употребляли большее количество алкоголя, чем более спокойные испытуемые.

Таким образом, связь между алкоголем и агрессивным поведением является двусторонней. Кроме того, в ходе эксперимента было доказано, что более агрессивные люди добровольно употребляют большее количество алкоголя, так как в определённой части их головного мозга срабатывает некая система поощрений, подталкивающая людей к распитию спиртного.


Александр Вест
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