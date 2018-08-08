После 10 лет попыток математики решили нелинейное интегральное уравнение

По их словам, к решению их подтолкнула мысль, высказанная студентом Александром Хоком. На протяжении долгих лет это не представлялось возможным.

Профессор Раймон Вулкерхар из Вестфальского университета и доктор Эрих Панцер из Оксфорда в течение 10 лет бились над попытками решить нелинейное интегральное уравнение с двумя переменными. Им помог студент Александр Хок. Он выдвинул идею разбить пример на циклы, вычисляя левую часть на предыдущем этапе, а правую использовать в последующем.

Эта формула математического понимания квантовых теорий поля применяется в физике элементарных частиц. Она также используется в ключевых исследованиях, проводимых Европейским центром ядерных исследований. Математики применяли забытые идеи и наработки ученых 18 века. Ученые посвятил решению этого уравнения более 10 лет своей жизни. И только очередная попытка, с помощью их студента, оказалась удачной.

Дмитрий Брокгауз