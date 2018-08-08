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| | Мексиканскую кукурузу научили получать азот из бактерий

Мексиканскую кукурузу научили получать азот из бактерий

Сегодня, 09:38

Учёные придумали способ сокращения использования удобрений.

В издании PLOS Biology была описана работа учёных из Мексики и США, в которой специалисты рассказали, как им удалось научить мексиканскую кукурузу получать азот прямо из бактерий, содержащихся в воздухе. Говард-Ян Шапиро, ставший соавтором исследования, рассказал, что эксперты взяли за основу кукурузу Sierra Mixe, найденный более 30 лет назад в окрестностях Оахаки. Из-за того, что в указанной местности почва страдала от недостатка азота, растение само научилось получать недостающий компонент прямо из воздуха, содержащегося в корнях кукурузы. Бактерии, необходимые для производства азота, размножаются в слизи, богатой на сахар, которая образуется у основания стебля кукурузы в её воздушных корнях.

Эксперты подсчитали, что путём биологического синтеза Sierra Mixe получает до 82% необходимого ей азота. В дальнейших планах учёных определить, способны ли другие виды растений на подобную трансформацию, используя бактерии в их воздушных корнях.


Александр Вест
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