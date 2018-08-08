Учёные объяснили, как дети изменяют стиль своего воспитания, влияя на родителей

Специалисты сосредоточили внимание на близнецах.

В издании Personality Science американские учёные из Университета Иллинойса объяснили, как дети способны изменять стиль своего воспитания, напрямую влияя на родителей. Мона Айоб стала соавтором исследования, которое показало, что в процессе воспитания не только родители влияют на детей, но и наоборот. Специалисты взяли за основу данные из масштабного исследования, в котором эксперты изучали поведение близнецов, фиксируя показатели воспитания, предоставленные их родителями. Участники эксперимента указывали, как строго они относились к своим отпрыскам, уровень проявляемой агрессии в процессе наказания и прочие атрибуты. Кроме того, была учтена персональная информация о каждой из пар близнецов, поучаствовавших в процессе сбора данных. Американские эксперты намеревались доказать, что в семьях с идентичными близнецами стиль воспитания должен иметь явные различия с семьями с разнояйцевыми близнецами.

Эксперты не ошиблись, доказав, что у родителей, которые уделяли своим чадам больше внимания и проявляли доброту, дети в персональных тестах показали более высокие баллы в оценке сознательности и доброжелательности. В семьях, где царила более стрессовая ситуация при воспитании, дети проявляли себя менее открыто, демонстрируя повадки, перенятые у родителей. Айоб подчеркнула, что в семьях с неидентичными близнецами к каждому ребёнку проявляется разное отношение.

Александр Вест