В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

От Редактора

Супруге Бориса Щербакова поставили смертельный диагноз

Актёр не сумел сдержать слёз, узнав вердикт докторов.

Сюжеты:

«Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери Белая пантера: 17-летняя дочь Ренаты Литвиновой удивила пользователей Сети Лещенко опроверг сообщения СМИ о выписке Кобзона из больницы Невеста Владимира Кличко променяла его на начинающего актера Секс молодой пары в метро был остановлен пенсионером Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит пожар в Калифорнии из космоса
| | Жители Филиппин сняли на камеру гигантский НЛО в облаках

Жители Филиппин сняли на камеру гигантский НЛО в облаках

Вчера, 22:55

Необъяснимое явление заметили жители Филиппин: из-за облаков выглядывал гигантский НЛО. Его ширина составила примерно полкилометра.

 

Местные жители оперативно сняли на камеру странный объект и выложили фотографии в Сеть. Пользователи обсуждают увиденное, выдвигая различные версии по этому поводу. Одни поддерживают идею о нашествии НЛО на Землю. На этот раз якобы пришельцы выбрали Филиппины. Другие пытаются доказать, что запечатленный объект не имеет никакого отношения к космическому аппарату инопланетян. Скептики убеждают более доверчивых юзеров, будто причиной возникновения «летающей тарелки» стало преломление света.

Сам НЛО является просто радугой округлой формы. Вполне естественно, что она выглядывала из-за туч. Уфологи не хотят слушать подобные доводы и выдвигают свои предположения. По их мнению, на космическом корабле задействовали особенную защиту, и она сделала аппарат менее заметным. Уфологи настаивают на активном изучении нашей планеты и ее жителей представителями иных миров, совершающемся в наши дни.


Домбровский Сергей
Новости по теме
В Москве сняли на камеру «таинственного пришельца»
В Москве сняли на камеру «таинственного пришельца»

 В районе Нагатинского затона в Москве сняли на камеру необычное явление, которые местные жители назвали «таинственным пришельцем» и замаскированным НЛО.

В небе над Краснодаром сняли на камеру НЛО странной формы
В небе над Краснодаром сняли на камеру НЛО странной формы

 В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости Краснодара, ЧП и ДТП» появилось видео. На ролике запечатлен странный объект, похожий на огненную стрелу,…

Уфологи заметили гигантский корабль пришельцев неподалеку от МКС
Уфологи заметили гигантский корабль пришельцев неподалеку от МКС

14 апреля этого года во время прямой трансляции с МКС камеры запечатлели странный объект. Космическая станция вращается вокруг Земли, НЛО следует за ней. По…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости