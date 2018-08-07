Жители Филиппин сняли на камеру гигантский НЛО в облаках

Необъяснимое явление заметили жители Филиппин: из-за облаков выглядывал гигантский НЛО. Его ширина составила примерно полкилометра.

Местные жители оперативно сняли на камеру странный объект и выложили фотографии в Сеть. Пользователи обсуждают увиденное, выдвигая различные версии по этому поводу. Одни поддерживают идею о нашествии НЛО на Землю. На этот раз якобы пришельцы выбрали Филиппины. Другие пытаются доказать, что запечатленный объект не имеет никакого отношения к космическому аппарату инопланетян. Скептики убеждают более доверчивых юзеров, будто причиной возникновения «летающей тарелки» стало преломление света.

Сам НЛО является просто радугой округлой формы. Вполне естественно, что она выглядывала из-за туч. Уфологи не хотят слушать подобные доводы и выдвигают свои предположения. По их мнению, на космическом корабле задействовали особенную защиту, и она сделала аппарат менее заметным. Уфологи настаивают на активном изучении нашей планеты и ее жителей представителями иных миров, совершающемся в наши дни.

Домбровский Сергей