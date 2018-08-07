Ученые объяснили, почему российские мужчины часто умирают преждевременно

Пролить свет на грустную статистику удалось сотрудникам Минздрава и Высшей школы экономики. Они опубликовали статью в журнале Alcohol and Alcoholism.

Российские мужчины часто умирают преждевременно из-за злоупотребления крепких алкогольных напитков. Исследование показало, водка и коньяк доводят граждан РФ до могилы гораздо быстрее, нежели наркотики и сигареты. Статистика выявляет, россияне в год выписывают 10-14 литров алкоголя. Столько же спиртного употребляют чехи и португальцы, но живут они дольше. Все дело в предпочтениях, европейцы больше любят вино и пиво, а россияне – водку. В итоге мужчины в России умирают на порядок раньше женщин и представителей других народов.

Сотрудники Минздрава обращают внимание на необходимость сократить потребление именно крепких алкогольных напитков в стране. Они приносят больший вред здоровью человека, чем вино и пиво. Хотя многие ученые вообще советуют жестко ограничить употребление алкоголя из-за отрицательных последствий.

Домбровский Сергей