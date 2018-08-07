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| | Ученые: Пойманные дикие животные сокращают себе жизнь

Ученые: Пойманные дикие животные сокращают себе жизнь

Вчера, 22:03

Пойманные для работы гиганты живут меньше, чем особи, что родились в неволе.

 

Миркка Лахденпера из университета Турку в Финляндии проанализировала записи об учете животных, работавших на лесозаготовках с 1951-2000 годы. Всего в документ было занесено 5150 слонов. Пойманные для работы гиганты живут меньше, чем особи, что родились в неволе. Исследование опубликовали в издании Nature.

Известно, что в Мьянме индийские слоны служат для населения рабсилой – днем они работают на лесозаготовках, а ночью свободно передвигаются по заданному периметру. Выяснилось, чем старше слон, тем быстрее он погибал после ловли.

Исследователи взяли записи 5150 слонов, которые работали в Мьянме. В документ было занесено около 2000 пойманных из дикой природы слонов и порядка 3000 гигантов, родившихся в неволе. Выяснилось, что рожденные в неволе гораздо дольше живут, чем слоны, которых поймали в дикой природе. При чем это коснулось всех возрастных групп.

Больше всего животных погибали в первый год после отлова. С каждый годом статистика смертности уменьшалась. Чем старше слон, тем больше риск его гибели после отлова. В среднем пойманный слон живет 3-7 лет меньше, чем животные, что выращены в неволе.


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