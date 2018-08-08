В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Мнения

В Сети опровергли «смертельную болезнь печени» Джонни Деппа

Ранее фанаты считали, что актер может оказаться в могиле.

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

После 10 лет попыток математики решили нелинейное интегральное уравнение Флаг неизвестного государства «Пофигсойдонии» уморил пользователей сети Apple стала заложницей в торговой войне между США и Китаем Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO «Папина доча»: Поклонники Эминема назвали рэпера «токсичным» родителем «Удовлетворил на миллиард»: Джигурда получил огромное наследство «Любовница» Петросяна: Как помощница стала мультимиллионершей и пассией юмориста В новом выпуске Дудь рассказал о телеведущем Сергее Супоневе Вероятно любит «скорость»: Избивший Сэми Насери считает, что звезда «Такси» был под наркотиками Певец Александр Буйнов встретился с волонтерами штаба Сергея Собянина Имущество Петросяна и Степаненко арестовано на время бракоразводного процесса Врачи рассказали о послеоперационном состоянии звезды «Такси» Сами Насери
| | Reebok использовала технологию NASA при создании спортивной одежды

Reebok использовала технологию NASA при создании спортивной одежды

Сегодня, 07:40

Международная компания Reebok создала бюстгальтер PureMove по технологии NASA. Во время интенсивных физических нагрузок он становится плотнее и защищает от травм. При спокойных движениях спортивная одежда не так сильно прилегает к телу.

Подобную технологию использовало космическое агентство NASA во время создания скафандров. Руководителей Reebok натолкнул на мысль разработать PureMove «умный гель» Shear Thickening Fluid. При медленных перемещениях он имеет свойства жидкости, а при быстром темпе движений становится твердым. Его создали в 2005 году сотрудники Делавэрского университета. Подобную технологию в прошлом применяло агентство NASA при разработке скафандров, и фирма Nike в своем спортивном бюстгальтере Moption Adapt Bra.

Reebok пошла по стопам успешных предшественников и выпустила PureMove. Испытала на себе эту одежду журналистка Элизабет Сегран. Ей понравилась новинка, поскольку она поддерживала мышцы при их напряжении, а во время ослабления бюстгальтер невозможно было заметить, настолько он казался легким.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Виктория Бекхэм разработала мерч для компании Reebok
Виктория Бекхэм разработала мерч для компании Reebok

Стало известно, что Виктория Бекхэм начала сотрудничать с брендом спортивных товаров Reebok. Знаменитость даже уже разработала мерч для компании.

Чудо-Женщина примерила спортивную одежду
Чудо-Женщина примерила спортивную одежду

Прославленная голливудская актриса Галь Гадот, получившая широкую известность благодаря роли «Чудо-Женщины» в одноименном фильме в киновселенной DC Comics,…

Ученые создали технологию DETECTR для обнаружения вирусной ДНК
Ученые создали технологию DETECTR для обнаружения вирусной ДНК

Американские ученые на основе технологии CRISPR создали новую систему. DETECTR умеет на ранней стадии выявлять в организме раковые клетки и хромосомные…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости