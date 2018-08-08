Reebok использовала технологию NASA при создании спортивной одежды

Международная компания Reebok создала бюстгальтер PureMove по технологии NASA. Во время интенсивных физических нагрузок он становится плотнее и защищает от травм. При спокойных движениях спортивная одежда не так сильно прилегает к телу.

Подобную технологию использовало космическое агентство NASA во время создания скафандров. Руководителей Reebok натолкнул на мысль разработать PureMove «умный гель» Shear Thickening Fluid. При медленных перемещениях он имеет свойства жидкости, а при быстром темпе движений становится твердым. Его создали в 2005 году сотрудники Делавэрского университета. Подобную технологию в прошлом применяло агентство NASA при разработке скафандров, и фирма Nike в своем спортивном бюстгальтере Moption Adapt Bra.

Reebok пошла по стопам успешных предшественников и выпустила PureMove. Испытала на себе эту одежду журналистка Элизабет Сегран. Ей понравилась новинка, поскольку она поддерживала мышцы при их напряжении, а во время ослабления бюстгальтер невозможно было заметить, настолько он казался легким.

Домбровский Сергей