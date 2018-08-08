Новый препарат британских ученых поможет замедлить старение

Формула продления молодости основывается на влиянии на специфические факторы сплайсинга.

Новый препарат британских ученых поможет продлить молодость при помощи соединений, тормозящих старение тех клеток, которые выстилают кровеносные сосуды. Эксперты собираются замедлить старение благодаря воздействию на факторы сплайсинга. Во время этого процесса происходит вырезание определенных последовательностей из РНК и сшивание тех, что остались. Иногда используется альтернативный сплайсинг, после которого один и тот же ген участвует в кодировке разных полипептидных последовательностей.

В ходе исследования специалисты оценили такие препараты, как RT01, AP39 и AP123, которые влияли на сплайсинг, репликацию ДНК-цепочки и другие важные процессы. Удалось доказать, что именно эти препараты могут активировать факторы, отвечающие за более выраженные признаки старения. При активизации данных факторов клетки старели на 25% быстрее, сообщают ученые из Британии.